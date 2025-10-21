ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ

ಹೋರಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ರೈತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:11 IST
ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು
ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೋರಿಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು
ಹಾವೇರಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿದರು
Haveri

