ಹಾವೇರಿ: ‘ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತ’ಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಜನತೆ ಓಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:08 IST
‘ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ’ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಸಮೇತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು
ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
