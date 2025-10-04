ರಥ ಎಳೆದ ಮಹಿಳೆಯರು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೇಕಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಉಡಚಮ್ಮದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ರಥ ಎಳೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸುಮಾರು ₹ 10 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ರಥದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡಚಮ್ಮದೇವಿಯ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವವೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಉಡಚಮ್ಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಥವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು–ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಥ ಎಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಜೇಕಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ದೇವಿಯ ರಥ ಎಳೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಮೊದಲ ರಥೋತ್ಸವ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನದಂದು ಈ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>