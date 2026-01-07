ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಹಿರೇಕೆರೂರು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ: ನೋಂದಣಿ–ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಜನರ ಪರದಾಟ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಒತ್ತಾಯ
ಹುತ್ತೇಶ ಲಮಾಣಿ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:35 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:35 IST
ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು
ಸುಜಾತಾ ಗೃಹಿಣಿ 
