ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ‌ಮಠದ ‌ಕೀರ್ತಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತರಾಗಿ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ, ಶಿವಣ್ಣನವರ ಶಾಸಕ
HaveriFestival of KarnatakaswamijijatreHukkeri

