ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲವ್ ಜಿಹಾದ್; ಯುವತಿಯರ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ: ವಿದಿತಸಾಗರಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಆತಂಕ

ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ: ವಿದಿತಸಾಗರಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಆತಂಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸತ್ಯ –ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು
ಚರ್ಯಾಶಿರೋಮಣಿ ವಿದಿತಸಾಗರಜಿ ಮಹಾರಾಜರು
Love Jihad

