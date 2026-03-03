ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri

ಬೇಡ್ತಿ– ವರದಾ | ಹಾವೇರಿಗೇ ನೀರಿಲ್ಲ: ‘ಪಿಎಫ್‌ಆರ್’ ವರದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:35 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:35 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದು ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವರು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು
ಮಂಜುನಾಥ ಕುನ್ನೂರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ 
HaveriWater Crisis
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT