ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

‘ಸದಾಶಿವ’ರಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಮಿಸಿದ ಹೆತ್ತವರು

ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದ ತಂದೆ– ತಾಯಿ: ‘ಮಂಜುಸ್ವಾಮಿ’ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪೋಷಕರು
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಇಂದು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ.
ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಣ್ಣ
ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಫಕ್ಕೀರಯ್ಯ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ‘ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ’ ಅವರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ , ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ ಮುಂಡರಗಿ 
HaveriswamijiMata

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT