ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ನಗರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ 'ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜಾ ಮಹಾಗಣಪತಿ–2025' ಉತ್ಸವ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶತಮಾನದ ಸಂಘ ಸೂರ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಶತಮಾನದ ಸಂಘ ಸೂರ್ಯ' ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸ ಗಾಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಡಿಶಾದ ಕೊನಾರ್ಕ್ (ಕೋನಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೋನ) ಹಾಗೂ ಅರ್ಕ (ಸೂರ್ಯ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜ ಮಹಾಗಣಪತಿ' ಉತ್ಸವವು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡುವ ಮಹಾಪರ್ವವಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಗರದ ಆರ್ಟಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರೊ. ಸತೀಶ ಶಿವಪ್ಪ ಭತ್ತದ ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೋಡಲೆಂದು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ ಎಚ್.ಕೆ ಅವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜಾ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ. ಪ್ರಮೋದ ನೆಲವಾಗಲ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ 80-90 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಎದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಅಖಂಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಈಗಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ? ಎಂಬುದರ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನದ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವತೆಗಳ ವಿವರಣೆ, ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 1905ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋ