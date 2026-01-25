ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು| ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಿಂತ ಶ್ರಮಪಡುವ ಕೈ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಪ್ರೊ.‌ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು:</strong> ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸಂಕೇತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎನ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಎನ್.ಆರ್. ಸಂಕೇತ್ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಕೇತ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಕೇತ್ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಎಚ್. ಉಮಾಕಾಂತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎನ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಕೆ.ಪಿ ಮುದಿಗೌಡರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಿ.ಕೆ.ಆಂಜನೇಯ, ಸೈಯದ್ ಮಾಗೋಡ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಅನಸೂಯಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>