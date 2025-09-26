ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ: ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ– ತಿರುಗಿ ನೋಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿವಿಧೆಡೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಓಡಾಟ; ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆ
ಗಣೇಶಗೌಡ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
