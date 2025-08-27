ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌: ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚೆಲ್ಲಾಟ

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌–ತೆರೆದ ವಾಹನ ಬಳಕೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:03 IST
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಣ್ಮುಂದಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು
ಮಂಜಣ್ಣ ಆರ್. ಕುಂಬಾರ ಪೋಷಕ
Haveristudents

