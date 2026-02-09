ಶಿಗ್ಗಾವಿ | ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಶಿಗ್ಗಾವಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಳನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಘಂಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಘಂಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಹೋಮ ಹವನಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು. ನಂತರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಂಕಾಪುರ ಅರಳೆಲೆಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜನರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೇಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿ ನರೆಗಲ್ಲ, ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕುಮಾರ ಉಂಕಿ, ಶಂಭಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಎಂ.ಎಸ್. ನರೆಗಲ್ಲ, ಶಿವು ಹಡಪದ, ಜಗದೀಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ಮಣಕಂಠ ತಳವಾರ, ಈರಣ್ಣ ಯಲಿಗಾರ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಲ್ಲೂರ, ಬಸವರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>