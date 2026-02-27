ಶರೀಫರ ಭಾವೈಕ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಶಿಗ್ಗಾವಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶರೀಫಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂತ ಶರೀಫ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರ ರಥೋತ್ಸವ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಜಯಘೋಷದ ನಡುವೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾವೈಕ್ಯದಿಂದ ‘ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ’ , ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಎಂದು ಜಯ ಘೋಷ ಕೂಗಿದರು. ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತುತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಎರಿಚಿ, ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೂಫಿಸಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಸಕ್ಕರೆ, ಭಸ್ಮ, ಅಂಗಾರ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದರು. ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಸೂಫಿಗಳು, ಫಕ್ಕೀರರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ: ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಶಿಶನಾಳ ಶರೀಫರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶರೀಫರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಕುದರೆ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಮರಗಾಲು ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಪುರವಂತರು, ಭಜನೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಪಾದುಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.</p>.<p>ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವು ಚಕ್ಕಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು, ಹರಕೆಯಾಗಿ ತಂದಿರುವ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಇದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹರಕೆ. </p>.<p>ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಶರೀಫರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶರೀಫ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗೋವಿಂದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪಂಚಾಗ್ನಿಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>