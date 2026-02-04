ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಮೈಲಾರ ಜಾತ್ರೆ: ಭಕ್ತರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್

ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾವೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಸ್‌ಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
HaveriKSRTC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT