ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ: ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ವಾಗೀಶನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚ ತೊಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಹೂ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
