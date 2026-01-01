ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಫೆ.2ರಂದು ‘ನಿಜಮಹಾತ್ಮ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:42 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:42 IST
