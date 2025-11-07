<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಗರದ ಬಿಲಾಲಾಬಾದ್ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ ಅಲಿ (50) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಬಂಧಿತನಿಂದ ₹13.41 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹16 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 200 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆರೋಪಿಯು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಸೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ನಸುಕಿನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4.30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಆರೋಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್, ಫಿರ್ದೋಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ. ಏಪ್ರಿಲ್27ರಂದು ಉಮರ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹1.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದಿದ್ದ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹9.57 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಿಂದ 24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹4.22 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು ಕದ್ದಿದ್ದ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ಹಾನಿಯಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೊಂದಿದ ಬೈಕ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸುಳಿವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಅವರ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು–ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>