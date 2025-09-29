ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ | 180 ಮನೆ ಹೊಕ್ಕ ನೀರು: ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು

ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್.ಹಂಗನಳ್ಳಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಲವಾರ- ಸನ್ನತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಲವಾರ- ಸನ್ನತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಲವಾರ- ಸನ್ನತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಲವಾರ- ಸನ್ನತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಫೀಟ್ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಗೌಡರ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ.
ಫಾತಿಮಾ ಬಾಗವಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ
ಕೊಲ್ಲೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 25 ಕೆ.ವಿಯ 45 63 ಕೆ.ವಿಯ 25 100 ಕೆ.ವಿಯ 20 ಟಿಸಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ.
ಖಂಡಪ್ಪ ಸೋನವಣೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಕಲಬುರಗಿ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ
FloodKalburgiFlood Effects

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT