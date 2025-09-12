ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಂಚೋಳಿ: ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿದ ಬಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಳಬಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕವರ್ ಹಾಕಿರುವುದು
ಫಲಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು
Kalburgi

