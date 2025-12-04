ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
kalaburagi
ಕಲಬುರಗಿ: ಮನ ಸೆಳೆದ ಅಂಧ, ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ

ವಿಶ್ವ ವಿಕಲಚೇತನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಅಂಧ ಹಾಗೂ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು
Kalaburagi

