ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
kalaburagi
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನದಾತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ: ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ | ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ | ಕಡಿಮೆ ದರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
Kalaburagi

