ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿಯವರೆಗೆ...

ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕಲಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ
ಮನೋಜ ಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕೆತ್ತನೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕೆತ್ತನೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು 
ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಈ ಕಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿದೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲಾವಿದ
kalaburgiPoverty

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT