ಯಡ್ರಾಮಿ | ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಯಡ್ರಾಮಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಶಿವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಂತಪ್ಪ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ₹12ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 12 ಕೆ.ಜಿ ಅಧಿಕ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದರೆಡ್ಡಿ, ದೊಡ ಬಸಪ್ಪ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಉಮೇಶ ಕಡಕೋಳ, ಪಿಸಿ ಬಾದಷ್, ಬಸಲಿಂಗ, ಚಿದಾ ನಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರವೀಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>