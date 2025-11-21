15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ: ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

<p><strong>ಕಾಳಗಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) 2010ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ತರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಿಯುಸಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ (ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪಿಯು) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 1ನೇ ಜೂನ್ 2010ರಿಂದ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆ ವೇಳೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ 2011–12ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಊರೊಳಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ 4ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012ರ ಜುಲೈ 22ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ‘ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಥಾನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆ ಬಳಿಕ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹುದ್ದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಡಳಿತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ‘ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ’ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ‘ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ’ ತೋರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತರಗತಿಗೆ 160 ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಕಾಯಂ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಚಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹುದ್ದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿಯಿದ್ದ ಕಾಯಂ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರಗು ನೀಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮದಾನೆ <strong>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’</strong>ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>