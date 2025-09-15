ಕಮಲಾಪುರ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ ನೀರು, ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ

<p><strong>ಕಮಲಾಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ, ಕಿಣ್ಣ ಸಡಕ ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೊಕ್ಕು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಊರೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನೀರು ಸೇರಿದವು. ಮಂಜುಳಾ ರಾಜಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ, ಸುರೇಖಾ ಕಂಬಾರ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಂಬಾರ ಶಿವಾಜಿ ಕಂಬಾರ ಭೋಜಪ ಕಂಬಾರ ತುಳಸಿ ರಾಮಣ ಕಂಬಾರ, ಕಂಟೆಪ್ಪ ಅಕ್ಕಭೈ , ಚಂದಪ್ಪ ನರುಣಿ , ಸೂರಪ್ಪ ಕಂಬಾರ, ಸುರೇಖಾ ಕಂಬಾರ, ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಂಬಾರ, ಲತಾ ಕಂಬಾರ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು, ಗೊಡೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದುತೆಪ್ಪೆಯಾಗಿ. ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೋಸಿನ ಅಹಮ್ಮದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿದಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>