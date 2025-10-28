₹25.30 ಕೋಟಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಖೂಬಾಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭಗವಂತರಾಯ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ ₹25.30 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಾಳಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2014ರ ಜುಲೈ 19ರಿಂದ 2019ರ ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24/4ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಖೂಬಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜವಕರ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 7.19 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಲ್ಲು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಡ, ರಾಜಧನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹25.30 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಲವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಖೂಬಾ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ದಂಡ, ರಾಜಧನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ₹25.30 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಖೂಬಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>