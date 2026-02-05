ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದು: ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 103 ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ | 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತಪಾಸಣೆ| ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆ
KalaburagiCancer

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

