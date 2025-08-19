ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸೋರುತಿಹುದು ಜೇವರ್ಗಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರ, ಪುಂಡಪೋಕರಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:33 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:33 IST
ಮಳೆಗೆ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು‌ ನಿಂತಿರುವುದು
Kalaburagi

