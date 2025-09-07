ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿ; ನಿರಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರು: ಸಾಕಾರ ಇನ್ನೂ ದೂರ

ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಎಲ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಗ ಸದ್ಯ ಸಮಾಧಾನಕರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
– ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
KalaburagiDrinking water

