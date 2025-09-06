ಕಲಬುರಗಿ | ಉರುಳಿದ ಕಾಲಚಕ್ರ: ಕರಗಿದ ‘ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ’

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಓದಿನಿಂದ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಕಾಲಚಕ್ರ ಉರುಳಿದಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಕರಗುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾದ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 2022–23ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇವಲ 1,747 ಜನರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು 1981ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 60,575 ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. 10 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗವಿದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2022–23ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 18,721 ಜನರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2022–23ರಲ್ಲಿ 16,974 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. 2023–24ರಲ್ಲಿ 17,660, 2024–25ರಲ್ಲಿ 18,465 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 18,721ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2022–23ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇವಲ 1,747 ಜನರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ: </h2><h2></h2><p>ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎರವಲು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ₹100, ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ₹150 ಹಾಗೂ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಂದ ₹200 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದಿನದಿಂದ 15 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹1 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ಪುಸ್ತಕ ಕೊರತೆ: </h2><h2></h2><p>ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹುಡುಕಿದರೂ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಓದುಗರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಹಳೆ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಅಜಯಕುಮಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎರವಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಪವನ್, ಓದುಗ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>