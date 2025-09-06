ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಉರುಳಿದ ಕಾಲಚಕ್ರ: ಕರಗಿದ ‘ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ’

ಭೀಮಣ್ಣ ಬಾಲಯ್ಯ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
ಹಳೆ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ
ಅಜಯಕುಮಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎರವಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಪವನ್, ಓದುಗ
LibraryKalburgi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

