ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಳ್ಳತನ, ಸುಲಿಗೆ | ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ; ₹5.22 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಲಾಲಿಂಗ
ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ ರಾಠೋಡ
ಆರೋಪಿ ಜಗದೀಶ
ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾಡತೆಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ
ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಡಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
Kalburgi

