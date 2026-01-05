ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಎಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ

ಜನಸ್ಪಂದನ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:50 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:50 IST
ಎಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
Kalaburagi

