ಎರಡನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್; ‘ಗಬ್ಬರ್’ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸುಂದರಿ ಇವರೆ

<p>ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ಐರಿಶ್ ಮೂಲದ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದು, ಈ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಗೆಳತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್: ಇ.ಡಿ ಎದುರು ಹಾಜರಾದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ .<p>ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಶೈನ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ</strong></p><p>ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಜೋರಾವರ್ ಧವನ್ ಎಂಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು 2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>