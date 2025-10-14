ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚೀತ್ಕಾರ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕೆ. ಜಮಾದಾರ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ
ನಾನು ಬಿಎಸ್‌ಸಿ ಬಿಇಡಿ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಬೇಕು
ಮೇಘಾ ಬಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ
protestKalburgi

