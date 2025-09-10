ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: 115 ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ

ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತುಂಬಿದ 52 ಕೆರೆಗಳು
ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದಾರ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ನಾಗನಗೌಡ ಬಾವಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ
ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು
ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಾ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ
Kalaburagi

