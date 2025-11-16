ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ‘ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಎನ್‌ಇಪಿ–2020 ಜಾರಿ’

’ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿರಂತರ ಚಲನೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕಲಿಕಾರ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಶೇಖರ ಶಿರವಾಳ್ಕರ್‌ ಮುರುಘರಾಜೇಂಧ್ರ ಬಿಇಡಿ ಎಂಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
kalaburgi

