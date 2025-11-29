ಕಲಬುರಗಿ| ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಮಾಶಾಬಿ, ಉದಯ ಮಿಂಚು

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಸದಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಮಾಶಾಬಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರಾಳರಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಜೊತೆಗಿದ್ದವರನ್ನು ಭರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅವರು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>200 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲೂ ಮಾಶಾಬಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 200 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಡಿಎಆರ್ ಘಟಕದ ಉದಯಕುಮಾರ ಚುರುಕಿನ ಪಾದಚಲನೆ ತೋರಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಡಿಎಆರ್ ಘಟಕದ ಸೋಹೆಲ್ ಹಾಗೂ ಆಳಂದದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2ನೇ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ:</strong> ಶಾಟ್ಪಟ್: ಕಮಲಾಪುರದ ತುಕ್ಕಾಬಾಯಿ–1,ರೇವೂರಿನ ಸುನೀತಾ –2,ಜೇವರ್ಗಿ ಶಬಾನಾಬೇಗಂ–3; ಡಿಸ್ಕಸ್ಥ್ರೋ: ಕಮಲಾಪುರದ ತುಕ್ಕಾಬಾಯಿ–1, ಯಡ್ರಾಮಿಯ ಸುವರ್ಣಾ–2, ರೇವೂರಿನ ಸುನೀತಾ –3; ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್: ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯ ಅರ್ಚನಾ–1,ಅಫಜಲಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ–2, ಅಫಜಲಪುರದ ಪೂಜಾ–3; ಹೈಜಂಪ್ : ಜೇವರ್ಗಿಯ ಶಬಾನಾಬೇಗಂ–1, ಜೇವರ್ಗಿಯ ಮಾಶಾಬಿ–2, ರೇವೂರಿನ ನೀಲಮ್ಮ–3.</p>.<p><strong>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ:</strong> ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಡಿಎಆರ್ನ ಮಹ್ಮದಗೌಸ್–1, ಆಳಂದದ ಸಚಿನ್–2, ಡಿಎಆರ್ನ ಸೋಹೆಲ್–3; ಹೈಜಂಪ್: ಡಿಎಆರ್ನ ಉದಯಕುಮಾರ–1, ಅಫಜಲಪುರದ ಕಾಶೀನಾಥ–2, ಡಿಎಆರ್ನ ನಿಂಗಪ್ಪ–3; ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್: ಡಿಎಆರ್ನ ಉದಯಕುಮಾರ–1, ಅಫಜಲಪುರದ ಕಾಶೀನಾಥ–2, ಡಿಎಆರ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ–3.</p>.<p><strong>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:</strong></p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಪಾರಿವಾಳ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಲೂನ್ ಹಾರಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ, ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಹಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಂದಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಉದಯಕುಮಾರ ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಉದಯಕುಮಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದರು. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಘಟಕ, ಆಳಂದ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಹಬಾದ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲಿಪಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><strong>‘ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ’</strong> </p><p>ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡ ಸಹಜ. ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಒತ್ತಡ ಸಹಜ. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಚೈತನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. ‘ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿ. ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮೆರೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>