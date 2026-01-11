ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ: ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ

Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:18 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 5:18 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ‘ಐ ಡೋಂಟ್‌ ನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌’
ಡಾ.ಸುಧಾ ಹಾಲಕೈ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲೂ ದಲಿತ ಶಾಸಕಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ
ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಮಡು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ
KalaburagiBJP protest

