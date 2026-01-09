ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಮಳೆಗೆ ಸೋರುವ ಠಾಣೆ: ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗಿಲ್ಲ ವಸತಿ ಭಾಗ್ಯ!

ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸದ್ಯ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಾಳಾ ಸಿಪಿಐ ಕಾಳಗಿ
PoliceKalburgiHouse

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT