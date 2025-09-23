ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಯಾವಾಗ?

ಬೆಣ್ಣೆತೊರಾ ನೀರಿಗೆ ನಲಗುತ್ತಿರುವ ಊರು
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಎರಡುಸಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ
ನಾಗರಾಜ ಸಜ್ಜನ ಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಅಶೋಕನಗರದಲ್ಲಿ 25ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿನಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳು ನೆಲ ಸಮವಾಗಿವೆ ಶಿ
ವಕುಮಾರ ಕಮಕನೂರ ಗೋಟೂರ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
kalaburgi

