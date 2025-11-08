<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಪಿಟಿಐ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಂದಾನ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತುಹಿನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೂ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರಣ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೌಲ್ಯ 2 ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶಫಾಲಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ನಾವು ತಾರಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 25 ರಿಂದ 55 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಹಿರಾತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು.</p><p>‘ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಹ್ಯುಂಡೇ, ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಸ್, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು.ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>