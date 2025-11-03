ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಸ್, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ: </strong>ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><h2><strong>ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಸ್</strong></h2><ul><li><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲಾರಾ ವೊಲ್ಫಾರ್ಟ್ 9 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 571 ರನ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p> </li><li><p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 9 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 434 ರನ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p> </li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆ್ಯಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡನರ್ 5 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 328 ರನ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p> </li><li><p>ಭಾರತದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ 6 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 308 ರನ್ಸ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p> </li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಫೀಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ 7 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 304 ರನ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>. <h2>ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್</h2><ul><li><p>ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 22 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p> </li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p> </li><li><p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ 7 ಪಂದ್ಯ- 16 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p> </li><li><p>ಭಾರತದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 14 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p> </li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಲನಾ ಕಿಂಗ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ- 13 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.1973–2025: ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪಯಣ ಹೀಗಿತ್ತು.ಗೆಲುವಿಗೆ ಆಕೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾರಣ: ಫೈನಲ್ ಬಳಿಕ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಕೌರ್