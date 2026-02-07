ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕೆಬಿಎನ್‌ ಲೀಗ್ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ರೌಜಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ 3ನೇ ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಕೆಬಿಎನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್ ಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:37 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketKalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT