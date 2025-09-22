ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ತಾಂಡಾ-ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸೆ ಇಲ್ಲ!

<p><strong>ಕಾಳಗಿ</strong>: ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 78ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಇನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಾಳಗಿಯಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ಸು ಓಡಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಾಳಗಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 4 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದ ಚಿಕ್ಕಂಡಿತಾಂಡಾ ಮತ್ತು 3 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದ ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 630 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂಡಿತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಮನೆ, ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 50 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸು ಸಂಚರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>ಎರಡು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಳಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಊರು-ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ತಾಂಡಾಗಳ ಜನರು ಕಾಳಗಿ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಬೇಕು.</p>.<p>ಅದಲ್ಲದೇ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತನಕವೂ ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ತಾಂಡಾದ ಮತದಾರರು ದೂರದ ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದ ಮತದಾರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾದ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂಡಿತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡುವ ಈ ಎರಡು ತಾಂಡಾಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೇವೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಟಂಟಂ, ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಡವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಧವ, ಅರವಿಂದ ರಾಠೋಡ, ದಿನೇಶ ಜಾಧವ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎರಡು ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಸ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಮಾಣಿಕ ಜಿ. ಜಾಧವ ಮುಖಂಡ ಚಿಕ್ಕಂಡಿತಾಂಡಾ</span></div>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ಆಟೊ ಟಂಟಂ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ</blockquote><span class="attribution"> ಅನೀಲ ಚಿನ್ನರಾಠೋಡ ಯುವಕ ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>