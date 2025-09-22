ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ತಾಂಡಾ-ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸೆ ಇಲ್ಲ!

ಕಾಳಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆ; ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯೆ ಗತಿ
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎರಡು ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಸ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತೇವೆ
ಮಾಣಿಕ ಜಿ. ಜಾಧವ ಮುಖಂಡ ಚಿಕ್ಕಂಡಿತಾಂಡಾ
ನಮ್ಮ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ಆಟೊ ಟಂಟಂ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ
ಅನೀಲ ಚಿನ್ನರಾಠೋಡ ಯುವಕ ನಾಮುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ
Kalburgi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT