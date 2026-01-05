ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿಢೀರ್‌ ದಾಳಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಮಲಾಪುರ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಮಲಾಪುರ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು
ಕಮಲಾಪುರ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಲಬುರಗಿ: 700 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ; ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಲಬುರಗಿ: 700 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ; ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಕಲಬುರಗಿ: 700 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ; ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಲಬುರಗಿ | ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಲಬುರಗಿ | ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಲಬುರಗಿ | ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಲಬುರಗಿ | ಕೈದಿಗಳ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಾಸು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಲಬುರಗಿ | ಕೈದಿಗಳ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಾಸು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್
ಕಲಬುರಗಿ | ಕೈದಿಗಳ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಾಸು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್
KalaburagiLokayuktaKarnataka Lokayukta

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT