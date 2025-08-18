ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮಾಣಿಕಪುರ ಜಲಪಾತ ಹಾಲ್ನೊರೆಯ ಪುಳಕ

ಸರಣಿ ಜಲಪಾತಗಳ ಸಂಗಮ ತಾಣ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 8:14 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 8:14 IST
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುಸ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಮಾಣಿಕಪುರ ಜಲಪಾತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ

ನಿಸರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಜತೆಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕಪುರ ಜಲಪಾತದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು
ಗೌಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರವಾಸಿ
