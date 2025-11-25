ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:54 IST
ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 4–5 ಸಾವಿರ ಹೋಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಆರ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
