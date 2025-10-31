ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 'ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ'

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 'ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ'
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 'ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ'
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ: ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು | ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು | ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು | ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ
KalaburagiRunningsardar vallabhbhai patel

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT