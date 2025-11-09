ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ PDO

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:13 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:13 IST
ಪಿಡಿಒ ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಸುರೇಖಾ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೀಲಹಳ್ಳಿ
ನನ್ನ ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ‌ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ
ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಿಒ
SchoolBirthday

